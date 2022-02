Oferte pentru dirigentia de santier la fosta Policinica

Consiliul Judetean Bihor a transmis ca in urma anuntului postat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), au fost depuse sase oferte din partea firmelor: Medos Construct & Consulting, Carpat Design Consulting, Tirla Concept Consulting, SC Asref SRL, StructurALL Consulting Cluj Napoca si Baseli Drum Consult. Valoarea estimata a serviciilor este de 435.000 de lei, termenul limita pentru depunerea ofertelor in cadrul licitatiei fiind miercuri, 16 februarie.Potrivit CJ Bihor, procedura ... citeste toata stirea