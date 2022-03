Oficial Ucraina - Al patrulea general rus a fost ucis in timpul invaziei

Oficialii ucraineni afirma ca a fost ucis un al patrulea general rus, iar pentru ei este un semn ca generalii Moscovei sunt din ce in ce mai mult fortati sa conduca ofensiva de pe front.Anton Gerascenko, consilier la Ministerul de Interne de la Kiev, a afirmat pe Telegram ca fortele ucrainene l-au ucis pe generalul-maior rus Oleg Mitiaev in timpul luptelor de la periferia orasului Mariupol, din sud-estul tarii, scrie BBC, care mentioneaza ca nu a putut verifica in mod independent aceasta ... citeste toata stirea