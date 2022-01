Omicron goleste cancelariile: Doua licee din Oradea au suspendat lectiile fata in fata din cauza numarului mare de profesori bolnavi

Contagiozitatea variantei Omicron a virusului Sars-Cov-2 decimeaza cancelariile scolilor din Bihor. Miercuri, doua licee din Oradea au fost nevoite sa isi suspende activitatea fata in fata, pentru ca nu mai au profesori disponibili sa intre in clase.La Colegiul National Emanuil Gojdu, marti au absentat 12 cadre didactice, dintre care opt sunt confirmate cu Covid-19, iar doua sunt in carantina, pentru ca au intrat in contact cu persoane infectate."Am avut ieri (n.r. marti) o sedinta a ... citeste toata stirea