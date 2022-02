Opt din zece angajatori vor creste salariile in acest an

Peste 25% dintre angajatorii aflati in cautare de talente spun ca principala provocare cu care se confrunta in acest moment este slaba pregatire a candidatilor care aplica la joburi, arata datele celui mai recent sondaj eJobs.In acelasi timp, 15,1% dintre respondenti precizeaza ca pretentiile salariale ale candidatilor sunt prea mari in raport cu nivelul lor de experienta. Alte provocari pe care angajatorii le intampina in acest moment in timpul recrutarilor sunt lipsa de seriozitate a celor ... citeste toata stirea