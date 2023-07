Oradea se deschide pentru evenimente dintre cele mai diverse si inedite, aduse in chiar inima orasului. E o tentativa salutara de a umple cu continut lozincile de promovare si de a oferi cate ceva de facut sau de vazut localnicilor sau turistilor. Luna viitoare, sub balconul principal al cladirii Teatrului Regina Maria, ar urma sa aiba loc Oradea Beachvolley Tournament, in Piata Regele Ferdinand, in perioada 10-13 august.Sunt asteptati sa participe atat concurenti romani, cat si din ... citeste toata stirea