Oradea cu aripi "verzi": Proiect inedit al studentilor, cu lectii de ecologie, cros si party in aer liber

Invitatie interesanta pentru toti tinerii bihoreni, cu varste intre 14 si 35 de ani si dornici sa descopere sau sa aprofundeze notiuni de educatie ecologica.Uniunea Studentilor din Oradea lanseaza proiectul "Green Wings Oradea" (Oradea cu aripi verzi), in cadrul caruia va organiza 4 zile pline cu activitati."Este un proiect finantat de Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse. Am vazut aceasta oportunitate, prin care ne putem implica mai mult in ridicarea nivelului de ... citește toată știrea