"Oradea este *mama* mea"

Indragostit iremediabil de orasul natal, artistul fotograf Ovi D. Pop prezinta o inedita expozitie de fotografie cu principalele atractii turistice ale Oradiei. Imaginile vor fi cuprinse in noua editie a albumului "Oradea Mea". Inainte de aceasta, oradeanul a decis sa organizeze o expozitie de fotografie, care prezinta cladiri si locuri din Oradea.Cele 102 imagini care vor fi expuse incepand din 8 aprilie, in Piata Unirii, au fost surprinse de Ovidiu din unghiuri neobisnuite, din 2019 pana in ... citeste toata stirea