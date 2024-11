Oradea ieri, Oradea azi: Bustul lui Iosif Vulcan, in Parcul Libertatii de 67 de ani

1957. Dezvelire cu fastPersonalitatea lui Iosif Vulcan, avocat, publicist, folclorist si scriitor din Holod, este cunoscuta mai ales prin scrierile sale si prin infiintarea si coordonarea revistei de cultura Familia.In secolul XX, in centrul Oradiei au fost amplasate, succesiv, doua busturi ale carturarului. Primul, realizat de sculptorul Anghel Chiciu, a fost pus in spatele Teatrului si dezvelit in 13 noiembrie 1927 (foto), pentru ca in 1938 sa fie mutat in Parcul Eminescu (azi Libertatii). ... citește toată știrea