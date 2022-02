Oradea ieri, Oradea azi: Cum a aparut si cum s-a extins canalizarea in oras

1924. In canale si conductePentru imbunatatirea nivelului de trai al oradenilor de la inceputul secolului XX, autoritatile au creat, apoi au extins serviciile publice si au modernizat spatiul public. Canalizarea a fost una dintre ele, iar in primii ani interbelici ea se realiza dupa sistem divizionar. Astfel, apele de ploaie se scurgeau in Crisul Repede si in paraurile Peta si Paris, ultimul fiind canalizat in zona strazilor George Enescu si Magheru in anul 1913 (foto).De altfel, atunci ... citeste toata stirea