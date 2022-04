Oradea ieri, Oradea azi: Cum a evoluat circulatia cu autobuze in oras

1977. In grafic, prin baltoaceCirculatia cu autobuze prin Oradea a crescut pe masura ce orasul s-a extins. Dupa 1970, ele deserveau cartierele noi si platformele industriale, dar si gara, centrul si alte zone intens frecventate. De aceasta se ocupa Intreprinderea Judeteana de Transport Local, care folosea autobuze simple si articulate, atat modele autohtone Dac, cat si Ikarus.Intr-o ancheta din 1977, ziarul Crisana prezenta modul in care se circula cu autobuzele prin oras. In total, zilnic ... citeste toata stirea