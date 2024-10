Oradea ieri, Oradea azi: Cum isi tratau, pe vremuri, oradenii problemele stomatologice

1965. Cu dintii la statIn anii '60, oradenii primeau tratamente medicale exclusiv la stat, in clinici si policlinici de diferite specializari, inclusiv stomatologice. O clinica dentara a fost deschisa in octombrie 1965 pe strada Savinestilor (foto), in noul complex de blocuri din fata garii.Avand trei niveluri si 10 cabinete, dintre care 3 pentru copii, clinica era deservita de 20 de dentisti. Avea si o sala de operatii, una de radiologie si laborator, pe o suprafata totala de circa 1.000 ... citește toată știrea