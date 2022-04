Oradea ieri, Oradea azi: Curatenia de primavara, o "traditie" de zeci de ani

1967. Haina de primavaraIncheierea iernii, cresterea zilei si a temperaturii era prilej, acum mai bine de 50 de ani, pentru organizarea, de catre autoritati, a "lunii curateniei". In aprilie 1967, de pilda, ziarul Crisana prezenta stadiul lucrarilor la care participau lucratorii din salubritate, muncitori si alti oameni, in cadrul "muncii patriotice".In mai multe cartiere se trecuse, in prima saptamana, la maturarea trotuarelor, curatarea caselor, plantarea arborilor ornamentali, amenajarea ... citeste toata stirea