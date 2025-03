Oradea ieri, Oradea azi: Istoria Teatrului de Papusi

1955. Un teatru pentru copiiDupa accederea la putere a comunistilor, in marile orase din Romania a inceput infiintarea de noi institutii de cultura, precum teatre, filarmonici, case si camine culturale, care insa prezentau repertorii atent verificate, inclusiv de sustinere a regimului.In 1950, activitatea teatrala din Oradea, veche deja de peste un secol, s-a extins prin infiintarea in cadrul Teatrului Maghiar de Stat (trupa romana a fost creata doar in 1955) a unei sectii de papusi. Ea a ... citește toată știrea