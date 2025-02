Oradea ieri, Oradea azi: Problema fatadelor deteriorate, "actuala" si in perioada interbelica

1931. Reparatii prin asociatieIn plina criza economica a finalului anilor 1920 si inceputul anilor 1930, aspectul orasului lasa mult de dorit, atat in ce priveste spatiul public, cat si cladirile, publice ori private. Pentru imbunatatirea imaginii urbane, in inceputul lui 1931, Primaria, prin regulamentul de constructii, obliga toti proprietarii de case sa-si repare fatadele si gardurile pana la data de 1 mai, in acelasi an, sub presiunea amenzilor.Pentru a-i ajuta pe localnici sa realizeze ... citește toată știrea