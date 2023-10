Ziua Oradiei a fost sarbatorita joi, 12 octombrie, printr-o serie de manifestari festive, care au inclus premierea elevilor cu rezultate exceptionale, alocutiuni, depuneri de coroane, un concert de muzica militara si un spectacol folcloric.Incepand cu 1992, Oradea sarbatoreste in fiecare an, la 12 octombrie, Ziua Orasului, data care marcheaza doua evenimente majore din istoria sa: 12 octombrie 1918, cand a fost semnata, in casa avocatului Aurel Lazar, Declaratia de la Oradea, prin care ... citeste toata stirea