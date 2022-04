Oradea Job Expo 2022, un succes

Dupa aproape doi ai si jumatate (ultimul fiind organizat in octombrie 2019), Targul locurilor de munca Oradea Job Expo si-a consumat editia de primavara in 1 aprilie 2022 la Era Park.Potrivit angajatorilor prezenti, evenimentul a fost unul reusit, atat prin prisma mediatizarii si organizarii, cat si in ceea ce priveste numarul de participanti. Companiile au apreciat faptul ca vizitatorii targului chiar doreau sa se angajeze. Trebuie precizat ca angajatorii prezenti, 29 la numar au oferit ... citeste toata stirea