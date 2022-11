Oradea pasajelor subterane: inca unul va aparea la intersectia str. Tudor Vladimirescu cu Lapusului

Una dintre cele mai aglomerate instersectii de cartier, cea dintre Lapusului, Onestilor si Tudor Vladimirescu ar urma sa fie amenajata cu un pasaj subteran, in contul unui proiect cu finantare internationala.Pasajul subteran va fi pe sub strada Onestilor, in lungime de 41 metri. Proiectul se refera si la amenajari pe strazile Lapusului si Tudor Vladimirescu, pe trasee de 1 km respectiv 130 m.Consiliul local a aprobat, joi, costurile estimate pentru investitie si pentru terenul care va fi ... citeste toata stirea