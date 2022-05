Oradea s-a umplut de tinerete si culoare. Peste 1.200 de copii si preoti au luat parte la Intalnirea Eparhiala a Copiilor, editia 2022

Aici, a avut loc editia 2022 a Intalnirii Eparhiale a Copiilor. Evenimentul a fost coordonat de preotul Paul Popa si Ramona Dragos de la Biroul Pastoral al Eparhiei Greco-Catolice de Oradea si a adunat copii, preoti si voluntari din comunitatile parohiale din Eparhia Greco-Catolica de Oradea.Tema intalnirii din acest an a fost "Maria a pornit si s-a dus in graba", preluata din Evanghelia dupa Luca cap. I, vs. 39.Programul intalnirii a fost unul bogat, imbinand partea spirituala (Sfanta ... citeste toata stirea