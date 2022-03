Oradea vrea sa devina "Destinatia anului 2022" in Romania

"Destinatia anului 2022" este o importanta actiune de promovare a turismului intern, care are drept scop popularizarea locurilor emblematice ale Romaniei in mediul online, in emisiuni Prima TV, prin implicarea directa a romanilor pe: www.destinatiaanului.ro, si prin colaborarea cu bloggeri si influenceri de turism."Invit toti romanii sa nominalizeze, in aceasta prima etapa a competitiei, orasele si localitatile turistice pe care le iubesc si vor sa le vada incluse in topul destinatiilor cele ... citeste toata stirea