Oradeanul care lucreaza la adaptarea unor "masini zburatoare" pentru livrari

Un oradean care detine si un magazine de drone, specialist in domeniu, studiaza cum poate adapta dronele de mari dimensiuni pentru livrari. Chiar daca cele mai performante drone pentru livrari apartin unor companii precum Amazon sau AliExpres, Seat, DHL, UPS, in pandemie s-a demonstrat ca aces serviciu nu e un moft. Nu se fac doar livrari de mancare, haine, ci si de medicamente. In Canada, de exemplu, dronele au transportat echipamente medicale, teste rapide, vaccinuri.Potrivit firmei de ... citeste toata stirea