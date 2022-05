Oradeanul Mark Kovacs a fost convocat la lotul national U18

CAO 1910 Oradea trimite un jucator la lotul national U18. Dupa multa vreme un junior care evolueaza la o echipa de seniori din Bihor este convocat la un lot national.Aflat initial pe lista largita a nationalei U18, fundasul oradean Mark Kovacs (in foto nr. 16) a fost chemat de urgenta in cantonamentul de la Timisoara, unde s-a reunit lotul antrenat de Dan Oprescu.Nationala formata din jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2004 va intalni in 3 iunie, la Belgrad, selectionata similara a Serbiei. ... citeste toata stirea