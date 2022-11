Oradea va gazdui din nou "Orasul faptelor bune" pentru a treia oara, in perioada 16-22 decembrie. Timp de 7 zile si 7 nopti, realizatorii emisiunilor Radio Zu vor sta in casa amenajata in centrul orasului.Mihai Morar, Daniel Buzdugan, Emma Stefan, Tea Teodorescu, Adi Mihaila "The Hitman", Raluca ... citeste toata stirea