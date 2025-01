Ordinul lui Trump de inghetare a ajutoarelor federale a provocat haos - Blocat in ultimul moment de instanta

Tentativa presedintelui american Donald Trump de a ingheta sute de miliarde de dolari reprezentand ajutoare federale a fost blocata temporar de un tribunal marti, dar a semanat haos in cadrul guvernului si a alimentat temeri ca va afecta programe in folosul a zeci de milioane de americani, relateaza Reuters.Cu cateva minute inainte de a intra in vigoare, la ora locala 17.00 (22. 00 GMT), un judecator federal a blocat tentativa lui Trump de a ingheta alocarea ajutoarelor federale care ar fi ... citește toată știrea