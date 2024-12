Organizarea de alegeri in Siria ar putea lua patru ani - Lungul drum catre pace

Noul lider al Siriei, Ahmed al-Sharaa, a declarat ca organizarea de alegeri in tara sa ar putea lua patru ani, intr-un interviu difuzat duminica seara de canalul al-Arabiya, la trei saptamani de la caderea presedintelui Bashar al-Assad, relateaza AFP."Procesul electoral ar putea dura patru ani", a declarat Ahmed al-Sharaa, al carei grupare islamista radicala Hayat Tahrir al-Sham (HTS) s-a aflat in fruntea unei coalitii care a cucerit Damascul pe 8 decembrie in urma unei ofensive fulger. El a ... citește toată știrea