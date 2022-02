OTL, cu un ochi pe finantare, cu altul pe piata autobuzelor

Aproximativ 40 de autobuze noi, pentru transport urban si metropolitan, urmareste sa cumpere OTL SA intr-un orizont de timp de doi, trei ani, urmand ca ulterior, sa completeze pana la 100, in functie de identificarea unor surse de finantare.Directorul OTL Adrian Revnic a spus ca pe toata durata anul 2021 "am avut in OTL actiuni de testare a diferitelor tipuri de autobuze - electric, hibrid, hidrogen", in perspectiva acestei achizitii.In prezent, OTL are in flota proprie 110 autobuze, la ... citeste toata stirea