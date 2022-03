Parcare in locul cinematografului din Beius. O clauza a Ministerului Culturii impiedica demolarea acestuia

Primarul spune ca asa cum reiese din ultima expertiza, Cinematograful din Beius are nevoie de o investitie de 1,5 milioane de euro pentru a fi refacut. Gabriel Popa vrea o parcare supraetajata in locul cinematografului, chiar daca va fi facuta pe baza un imprumut. In momentul cedarii cladirii de Ministerul Culturii catre municipiul Beius, a fost pastrata o clauza, conform careia, timp de15 ani de zile de la intrarea in proprietatea municipiului trebuie pastrata functia de cinematograf. "Deci ... citeste toata stirea