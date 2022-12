Parcul Industrial Marghita - S-a aprobat Studiul de Fezabilitate

Consiliul Judetean Bihor a aprobat in sedinta extraordinara de indata de joi, 22 decembrie, indicatorii tehnico-economici pentru Parcul Industrial Marghita.Primaria Municipiului Marghita a pus la dispozitia CJ Bihor un teren cu o suprafata de 11,49 de hectare in vederea infiintarii Parcului Industrial. Acesta este pozitionat in partea de Sud-Vest a Municipiului Marghita, la iesirea din localitate inspre satul Petreu, pe partea stanga a drumului national DN19B. Accesul in parc se face din ... citeste toata stirea