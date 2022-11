Parcul Natural Apuseni a lansat un nou documentar video - Regina orhideelor salbatice din Europa

Parcul Natural Apuseni a lansat un film documentar dedicat plantelor din zona administrata. Cele mai frumoase specii din flora Muntilor Apuseni sunt trecute in revista, iar filmul ofera o serie de informatii despre fiecare in parte. Filmul contine peisaje de poveste si incepe cu o filmare aeriana pe Cheile Somesului Cald.Filmul documenar "Plantele din Parcul Natural Apuseni si ariile protejate integrate" a fost lansat la mijlocul lunii octombrie, pe youtube. In documentar sunt trecute in ... citeste toata stirea