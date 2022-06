Parintele arhimandrit Ioan Iovan - Centenarul nasterii

In data de 26 iunie se implinesc 100 de ani de la nasterea parintelui arhimandrit Ioan Iovan. Acesta s-a nascut in satul Husasau de Cris, jud. Bihor, in familia preotului ortodox Gavril Iovan, participant la Marea Adunare de la Alba Iulia.Preot in Surduc (1918-1920), Husasau de Cris (1920-1941), Fughiu (1941-1956) si invatator la Scoala din Sabolciu, parintele Gavril Iovan si sotia sa, Maria Teaha, au fost binecuvantati cu opt copii, din care sase au ramas in viata: Minerva, casatorita cu ... citeste toata stirea