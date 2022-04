Potrivit actului normativ promulgat de catre presedintele Klaus Iohannis, parintii nu le vor mai putea da copiilor mai mult de trei prenume. In plus, persoanele care considera ca au nume prea lungi sau ridicole si le vor putea schimba mai usor, in urmatoarele cazuri:a) cand numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau in alt mod;b) cand persoana in cauza a folosit, in exercitarea profesiei, numele pe care doreste sa il obtina, facand dovada cu ... citeste toata stirea