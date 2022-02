Pas imens spre calificare | CSM CSU Oradea a castigat meciul din deplasare cu Trefl Sopot

Echipa "leilor rosii" este mai aproape de calificarea in sferturile de finala ale FIBA Europe Cup dupa victoria repurtata la Sopot, intr-o partida restanta contand pentru etapa a 3-a a Grupei K. A fost totodata primul succes al CSM CSU Oradea in fata unei echipe poloneze.Meciul a fost foarte echilibrat pe parcursul primelor trei sferturi. La pauza mare, scorul era egal, 35-35, dupa care echipa noastra a trecut in avantaj la finele sfertului 3, scor 60-58. Oradenii au avut o prestatie foarte ... citeste toata stirea