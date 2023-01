Patriarhul Kiril afuriseste Occidentul si predica sfarsitul lumii - Nebunie atomica la Moscova

Incercarile Occidentului de a invinge Rusia pe campul de lupta in Ucraina sunt foarte periculoase si ar putea conduce la sfarsitul lumii, a avertizat joi patriarhul rus Kirill, in timp ce Occidentul isi intensifica ajutorul militar pentru Kiev, relateaza agentia EFE."Apar astazi mari amenintari in lume, fata de tara noastra si fata de toata fiinta umana. Dorinta de a invinge Rusia a capatat forme foarte periculoase. Ne rugam lui Dumnezeu sa-i ilumineze pe acesti dementi si sa-i ajute sa ... citeste toata stirea