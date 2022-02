Pedepse mai aspre pentru soferii agresivi. Vezi ce amenzi si sanctiuni intra in vigoare

Vesti proaste pentru soferii agresivi in trafic. Din data de 27 februarie 2022 intra in vigoare prevederile OUG nr. 1/2022, care inaspreste sanctiunile aplicate soferilor.SanctiuniActul normativ defineste comportamentul agresiv in conducere pe drumurile publice si impune amenzi cuprinse intre 580 de lei de 725 de lei, plus suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile.Prin comportament agresiv se intelege:deplasarea succesiva de pe o banda de circulatie pe alta sau ... citeste toata stirea