Pedepse uriase si trei romani inchisi, in cazul mortii a 39 de migranti care s-au sufocat intr-un camion in 2019 VIDEO

Trei romani au fost condamnati definitiv la inchisoar, iar un altul este judecat, inca, in procesul uriasei grupari de traficanti de fiinte umane care a provocat moartea a 39 de transfugi, gasiti sufocati intr-un camion frigorific, in estul Londrei, in 2019. Romanii Gheorghe Nica, Valentin Calota, Alexandru Ovidiu Hanga, impreuna cu Marius Draghici si Stefan Dragos Damian, inca judecati, au fost pusi sub acuzare in cazul socant al celor 39 de migranti vietnamezi, gasiti morti in octombrie 2019 ... citeste toata stirea