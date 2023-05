Filarmonica de Stat Oradea invita copiii, parintii si bunicii la concertul special de "Ziua Copilului". Evenimentul va avea loc joi, 1 iunie, la sala de concerte "Enescu - Bartok", atat de la ora 17.00, cat si de la 18.30.Programul este gandit pe baza desenelor animate si a filmelor pentru copii, cateva dintre titlurile regasite in concertul Filarmonicii fiind: "Cars", "Shreck", "Pirates of the Caribbean" sau "The Flinstones". Membrii Orchestrei Filarmonicii de Stat Oradea se vor bucura sa ... citeste toata stirea