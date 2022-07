Pentru copii, la Muzeul Esarii Crisurilor - Initiere in tainele restaurarii

Unul dintre atelierele inedite initiate de la Muzeul Esarii Crisurilor in aceasta vara este dedicat restaurarii. O premiera pentru Oradea, atelierul se adreseaza copiilor si se desfasoara sub indrumarea restauratorului Stefan Lipot.Vara a adus o serie de ateliere dedicate copiilor si organizate de Muzeul Esarii Crisurilor, atat la sediul din strada Armatei Romane, cat si in Cetatea Oradea. Pe tot parcursul lunii iunie, dar si in lunile iulie si august, cei mici, in grupuri organizate sau ... citeste toata stirea