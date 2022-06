Pentru siguranta dumneavoastra, pompierii va sfatuiesc: Scaldati-va doar in locuri special amenajate

Conform Buletinului de informare meteorologica transmis de Administratia Nationala de Meteorologie - Centrul Meteorologic Regional Banat-Crisana, vremea va fi calduroasa in zilele urmatoare, chiar daca exista, indeosebi la munte, posibilitatea de aparitie a furtunilor.In acest context si dat fiind faptul ca in weekend multi cetateni aleg sa mearga "la scaldat", uneori, din pacate, in locuri neamenajate pentru inot, in scopul prevenirii producerii unor tragedii, pompierii militari atrag ... citeste toata stirea