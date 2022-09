Perchezitii in Bihor si alte 15 judete, la persoane banuite de evaziune fiscala, spalare de bani si taiere ilegala de arbori

Perchezitiile sunt realizate la sediile sociale si puncte de lucru ale unor firme, precum si la domiciliile unor persoane banuite de infractiuni savarsite in domeniul silvic.Judetele vizate sunt: Alba, Bacau, Bihor, Bistrita Nasaud, Cluj, Constanta, Dolj, Harghita, Iasi, Ialomita, Ilfov, Mures, Neamt, Olt, Suceava, Teleorman."Efectuarea acestor perchezitii urmareste completarea materialului probator in doua cauze penale in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor ... citeste toata stirea