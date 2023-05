Sambata, 27 mai, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Bihor, au efectuat doua perchezitii domiciliare, in comuna Nojorid, la un barbat de 45 de ani, banuit de comiterea infractiunii de contrabanda in varianta asimilata."In urma perchezitiilor domiciliare, efectuate pentru documentarea si probarea activitatii infractionale a celui in cauza, politistii au descoperit 151.120 de tigarete (7.556 de pachete), de diferite marci, marcate necorespunzator sau nemarcate, ... citeste toata stirea