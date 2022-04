Pericolul din vopseaua pentru ouale de Pasti

InfoCons atrage atentia asupra vopselei de oua, ce contine pana la 11 E-uri, iar informatia vine in urma unui studiu de analiza a etichetelor de pe produsele de acest tip disponibile in magazinele din Romania. Mai putin de 2% din produsele analizate nu au in compozitie E-uri, in vreme ce aproape 12% dintre acestea au in componenta lor un numar de 11 E-uri.InfoCons a utilizat 61 de produse in analiza sa, produse care apartineau unei liste destul de lungi de producatori sau distribuitori. ... citeste toata stirea