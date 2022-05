Perioada de autorecenzare a fost prelungita pana pe 27 mai

Autoritatile au decis modificarea calendarului Recensamantului Populatiei si Locuintelor din Romania. Termenul limita pentru autorecenzare se modifica din 15 mai in 27 mai. De asemenea, culegerea datelor de la populatie prin interviuri fata in fata, cu ajutorul recenzorilor, se va face in perioada 31 mai - 17 iulie.Pana in momentul de fata, la nivel national au fost completate peste 8,4 milioane de chestionare colectate. Timisul se mentine in continuare in topul celor mai harnice judete la ... citeste toata stirea