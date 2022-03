Peste 100 de studenti ucraineni vor sa se inscrie la Facultatea de Medicina din Oradea

Decanul declara ca solicitarea in sine a studentilor nu ar fi o problema, fiindca au mai existat studenti din Ucraina la Facultatea de Medicina din Oradea. Unul dintre motivele pentru care acestia studiau aici e faptul ca Romania face parte din Uniunea Europeana, ceea ce inseamna sanse mai mari de a profesa in Occident. Senatorul spune ca exista si cadrul legal, un ordin de ministru, in baza caruia studentii care provin din facultatile din Ucraina pot fi inmatriculati.Doctorul Florian Bodog ... citeste toata stirea