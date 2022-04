Peste 2.000 de persoane au jucat la "Padel Arena Oradea". Vineri e ultima zi de gratuitate

Inaugurata in 26 martie 2022, cea mai mare arena de padel din Romania a avut un aflux important de persoane dornice sa se familiarizeze cu noul sport ajuns si in Oradea, in complexul Era Park.In perioada de gratuitate, pe cele sase terenuri s-au desfasurat zilnic circa 40 de meciuri, iar sambata si duminica numarul a crescut la peste 60, astfel ca peste 2.000 de bihoreni si nu numai au luat contact cu padel.Ultima zi in care se mai poate juca gratuit padel este vineri 15 aprilie, iar de ... citeste toata stirea