Peste 250 de studenti beneficiari de la Universitatea din Oradea - Burse pentru insertia pe piata muncii

251 de studenti de la Stiinte Economice, Drept si Administratie Publica vor beneficia de burse, stagii de practica, workshop-uri specializate si cursuri de formare antreprenoriala, pentru a putea patrunde mai usor pe piata muncii.Proiectul SPELSE se deruleaza in perioada ianuarie 2025 - decembrie 2026 si isi propune sa implice 251 de studenti in programe de invatare la locul de munca, prin stagii de practica derulate in cadrul parteneriatelor nou infiintate sau imbunatatite pe care ... citește toată știrea