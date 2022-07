Peste 300 de participanti - Campionatul National de Triatlon pe distanta lunga

Campionatul National pe distanta lunga AROBS X-Man Romania, singurul concurs pe distanta Ironman din tara, a avut loc sambata, 2 iulie, la Oradea.Povestea frumoasa a triatlonului romanesc, un sport in care participantii depun o munca titanica, a continuat si in acest an. AROBS X-Man Romania, sprijinit de Visit Oradea, a adunat la start peste 300 de particianti, care au pedalat, au inotat si au alergat incontinuu, timp de 16 ore. Dintre cei 300 de participanti inscrisi, doar 10% au fost din ... citeste toata stirea