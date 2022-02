Peste 450 de cazuri noi, dar si mai mult de 1.500 de pacienti vindecati

In ultimele 24 de ore, 1.511 de pacienti au fost declarati vindecati, in timp ce 453 de teste au fost pozitive.Zece localitati bihorene au in continuare o incidenta mare, de peste 20 de cazuri la 1.000 de locuitori. Cele mai mari incidente se inregistreaza in Santandrei - 31,89‰, Paleu - 29,18‰, Oradea - 26,4‰, Brusturi - 26,14‰ si Sanmartin - 24,01‰.Echipe mixte de politisti si jandarmi au verificat 1217 de persoane carantinate si 2548 persoane izolate la ... citeste toata stirea