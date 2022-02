Peste 5.500 de angajari in Bihor in 2021

Nu mai putin de 5.516 persoane si-au gasit un loc de munca in judetul Bihor in anul 2021, potrivit informatiilor primite de la Bekesi Csaba, directorul executiv al AJOFM Bihor. Dintre acestea, 4.609 persoane au fost incadrate cu contract de munca pe perioda nedeterminata, iar 907 persoane cu contract de munca pe perioada determinata."Aceste angajari se datoreaza, in mare parte, masurilor de stimulare a ocuparii fortei de munca. In 2021 au beneficiat de servicii de informare si consiliere ... citeste toata stirea