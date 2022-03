Peste 60.000 de ucraineni s-au intors in tara sa lupte - Catastrofa umanitara in Mariupol

Peste 60.000 de ucraineni s-au intors pana in acest moment in tara sa lupte contra rusilor, a anuntat sambata ministrul ucrainean al Apararii. Rusii par decis sa bombardeze pana "la supunere". Evacuarea civililor blocata de bombardamente.Ministrul Apararii Oleksii Reznikov a anuntat sambata pe Twitter ca 66.224 de oameni s-au intors in Ucraina sa lupte impotriva rusilor."Atat de multi oameni s-au intors din strainatate in acest moment pentru a-si apara Esara de hoarda. Acestea sunt inca 12 ... citeste toata stirea