Peste 7.000 de cazuri active in judetul Bihor: A doua zi consecutiva cu peste 1.000 de infectari noi

DSP Bihor anunta ca pe parcursul zilei de miercuri, 26 ianuarie, au fost efectuate 2.975, mai bine de o treime dintre acestea fiind pozitive.267 de bihoreni sunt internati in spitale, cu 12 mai multi decat in ziua precedenta. Totusi, DSP anunta ca 889 de bihoreni au fost declarati vindecati in ultimele 24 de ore.Patru localitati bihorene inregistreaza incidente de peste 20 de cazuri la 1.000 de locuitor, Santandrei fiind in continuare cu cea mai mare rata de infectare. Si Oradea se apropie ... citeste toata stirea