Peste 900 de politisti bihoreni, la datorie de Pasti

In perioada 22 - 25 aprilie, peste 900 de politisti vor fi in strada si vor avea ca prioritate prevenirea evenimentelor neplacute si protejarea drepturilor si libertatilor cetatenilor."Peste 900 de politisti bihoreni de la ordine publica, politie rutiera, arme, economic, investigatii criminale, transporturi si de la alte structuri se vor afla in strada si in proximitatea lacasurilor de cult, pentru a preveni tulburarea ordinii si linistii publice, pentru descurajarea si combaterea ... citeste toata stirea